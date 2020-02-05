Terhis oldu, dönüş yolunda kaza yaptı: 6 yaralı

ADAPAZARI'nda, vatani görevini tamamlayıp, kendisini almaya gelen arkadaşlarıyla dönüş yoluna çıkan Dindar Küçükusta, kullandığı otomobille kaza yaptı. 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Adapazarı- Kaynarca yolunun Karaman Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Halil İbrahim Kotan'ın kullandığı 54 VF 149 plakalı otomobil ile Dindar Küçükusta yönetimindeki 34 BD 1801 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada araçlardaki Fatma Durmaz, Necmiye Kotan, Ayşe Kotan, Okan Topuz, Volkan Bayraktar ve Ufuk Doğanay yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçlarda sıkışan 6 yaralıyı çıkardı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.

Kazada yaralanmayan sürücü Dindar Küçükusta'nın, Taşkısığı Kışlası'nda vatani görevini tamamlayarak, bugün terhis olduğu ve arkadaşları Okan Topuz, Volkan Bayraktar, Ufuk Doğanay'ın kendisini almak için otomobille geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sakarya