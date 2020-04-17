Terhis sürelerinin 1 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre askerlerin terhis süreleri 1 ay uzadı.
17.04.2020 08:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:45
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 1 Kasım 2019 -1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin 1 ay uzatılmasına 7179 sayılı Asker alma Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verildi.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Güncel