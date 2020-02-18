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Terhisine 38 gün kala kayboldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde ikamet eden bir genç, iddialara göre vatani görevini yapmak için gittiği Ankara'da kayboldu.

18.02.2020 23:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:13Terhisine 38 gün kala kayboldu
'in ilçesinde ikamet eden bir genç, iddialara göre vatani görevini yapmak için gittiği 'da kayboldu. Teskeresine 38 gün kaybolan 20 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor.

Vatani görevini yapmak için 6 ay önce evinden çıkan Deniz Koç (20), acemilik eğitimini Narlıdere'de tamamlayıp ardından Ankara'nın Sincan ilçesindeki usta birliğine teslim oldu. asker, hemen hemen her gün telefonla ailesi ile görüşürken aile, Deniz Koç'un terhisine 38 gün kala oğullarından bir daha haber alamadı. 43 gündür herhangi bir ize rastlamayan Koç ailesi, yardım istedi.

Oldukça üzgün olduğu gözlenen Remziye Koç, "Oğlum askere gittiğinde her gün telefonla görüşüyor, birbirimizle sohbet ediyorduk. Terhisine 38 gün kala kendisinden bir daha haber alamadık. Ne olduğunu bilmiyoruz. O günden bu güne kendisine ulaşmak için başvurmadığımız yer kalmadı. Savcılığa başvurduk. Günlerdir yatamıyorum. Oğlumdan gelecek haberi bekliyorum. Bana yardım edin" şeklinde konuştu. - İZMİR

Torbalı, Ankara, İzmir, Genç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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