Terhune'de toplu mezarlarda bulunanların yakınlarından Hafter karşıtı protesto

Terhune'de toplu mezarlarda bulunanların yakınlarından Hafter karşıtı protestoLibya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), darbeci Halife Hafter'den kurtardığı Terhune'de bulunan toplu mezarlardaki kişilerin yakınları,...

05.07.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:05
Terhune'de toplu mezarlarda bulunanların yakınlarından Hafter karşıtı protesto
Libya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), darbeci Halife Hafter'den kurtardığı Terhune'de bulunan toplu mezarlardaki kişilerin yakınları, Hafter karşıtı protesto düzenledi. Halk, öldürülen yakınları için adalet istedi.
Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'nin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den kurtardığı Terhune kentinde halk protesto düzenledi. Terhune'de ortaya çıkarılan toplu mezarlarda bulunan kişilerin yakınları, 'Adalet istiyoruz. Biz Müslümanız ve masum insanlarımız uzlaşma istemek dışında hiçbir şey yapmadılar. Ülkenin doğusundaki bilge insanlardan bize çocuklarımızın nerede olduğunu ve kaderlerinin ne olduğunu öğretmelerini istiyoruz' ifadelerini kullandı. Terhune’de toplu mezarlarda bulunanların yakınlarından Hafter karşıtı protesto

Kaynak: DHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Terhune'de toplu mezarlarda bulunanların yakınlarından Hafter karşıtı protesto - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:25: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı - Haber 11:24: Diyarbakırlılar, koronavirüse rağmen halaydan vazgeçmiyor - Haber 11:23: Malatya'da hafif ticari araç devrildi; Mehmet Ali öldü, 4 kişi yaralı - Haber 11:22: ABD'de protestoların ve koronavirüsün gölgesinde 4 Temmuz kutlandı - Haber 11:21: Almanya'da Türk döneri, şnitzelin pabucunu dama attı - Haber 11:01: Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var - Haberler 10:07: Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor - Haber 09:53: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası iş müfettişleri görevlendirildi - Haber 09:35: Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu - Haberler 15:06: Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi - Spor