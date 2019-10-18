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Fatih Terim, 8 haftada 8 farklı 11 ile maça başladı!

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, 8 maçta da 8 farklı 11'le maça başladı.

18.10.2019 19:45

Süper Lig'de 8. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 20.45'te başlayacak olan mücadelede Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam üstlendi.

SAĞ BEKTE ŞENER, SOL BEKTE EMRE

Galatasaray kritik maça, Muslera - Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer, Nzonzi, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone 11'iyle başladı. Terim; haftalardır performansından memnun olmadığı Nagatomo, Mariano ve Feghouli'yi kızağa çekti. Böylelikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 8 haftada 8 farklı 11 ile maça başladı.

FALCAO VE LEMİNA YOK

Bilindiği üzere Mario Lemina ve Radamel Falcao, Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.

Fatih Terim, 8 haftada 8 farklı 11 ile maça başladı!

Galatasaray, Fatih Terim, Sivasspor, Spor

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ÇİNTAR:Daha öncede yaptı onu ve kovuldu
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ALİ AGA:Uzatmalarını oynuyor paragöz fatih
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