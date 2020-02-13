Berkay Şahin ile Arda Turan, Fatih Terim'in kayınvalidesinin cenazesinde bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezzan Meral Aksu vefat etti. Merhume için ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Cami'nde cenaze namazı kılındı. Terim'i bu acı gününde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti, sanat, spor ve siyaset camialarından birçok isim ve yakınları yalnız bırakmadı.

Arda, Fatih Terim'e uzun süre sarıldı

Terim ve ailesi, tören öncesi tek tek taziyeleri kabul etti. Rezzan Meral Aksu'nun cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayrıca cenazeye Terim'in eski öğrencisi Arda Turan ile Berkay Şahin de katıldı. İki ismin cenaze namazında birbirinden uzak yerlerde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Berkay Şahin namazda saf tutarken

MAHKEME SONUÇLANMIŞTI

Bir gece kulübünde çıkan kavga sonrası Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmış ve iki isim davalık olmuştu. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Arda Turan'ın ''cinsel taciz'' suçundan beraatine, ''ruhsatsız silah taşımak''tan 10 ay, ''korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek''ten 10 ay ve ''kasten yaralama'' suçundan ise 1 yıl 15 gün olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırmıştı.