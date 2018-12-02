02 Aralık 2018, 09:17
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Terim'den Derbi Stratejisi

Terim

Beşiktaş'ın analizini yapan Galatasaray teknik direktörü, en çok duran toplara güvenirken, organizasyonlarından çekiniyor.



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Vodafone Park'tan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapan Terim, özellikle kornerlerden çok umutlu... Beşiktaş'ın 
bu konuda sorun yaşadığını gören tecübeli çalıştırıcı, korner atışlarında stoperlerini de ileriye çıkaracak.
Galatasaray'da zaferin şifresi belli oldu: Duran toplar ve şutlar...
Beşiktaş'ın detaylı analizini yapan sarı-kırmızılı teknik kadronun, derbinin stratejisini belirlerken rakibin durumunu ve kendi zaaflarını dikkate aldı. Teknik direktör Fatih Terim ile ekibine göre Cim-Bom'u Vodafone Park'ta zafere götürecek noktalar şöyle:
1) DURAN TOPLAR: Beşiktaş'ın yan top zaafiyeti kullanılacak. Özellikle siyah-beyazlıların kornerlerde sıkıntı yaşaması nedeniyle bu değerlendirilmeye çalışılacak. Fatih Terim, kornerlerde Maicon, Ozan ve Fernando'dan Eren'e destek vermesini istedi.

2) KARİUS ZAAFI: Beşiktaş kalecisi Karius'un güven vermemesi önemli bir koz olarak görülüyor. Selçuk, Feghouli, Fernando ve hatta Nagatomo gibi isimlerden uzak mesafeli şutlar istendi.

3) ARA VE ARKAYA TOPLAR: Beşiktaş savunmasının arasına ve arkasına atılan toplarda sorun yaşaması nedeniyle Onyekuru, Feghouli ve Mariano'dan bu koşuları denemeleri söylendi.
4)KANATLARA ÖNLEM: Beşiktaş'ın en etkili yanının kanatlar olması bazı önlemleri de beraberinde getirecek. Buna göre Quaresma ve Lens için Linnes ve Nagatomo'dan dikkatli olmaları istendi.
5)SÜRAT UYARISI: Maicon'un ağır kalması nedeniyle savunma arkasına atılacak toplardan korkan sarı-kırmızılı teknik heyet, beklerin mutlaka kademeye girmelerini söylendi.
Vodafone Park,Fatih Terim,Beşiktaş

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