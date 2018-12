Terim'den Gomis, Sneijder ve Melo Sözleri

"Gruptan çıkmak için elimizden geleni yaptık"

Skorer - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve G.Saray 'ın sağ beki Mariano Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak zorlu Porto mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi."Kazanmak en büyük isteğimiz"İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları: "Son maçımızı kendi evimizde, bize yakışır bir şekilde bitirmek en büyük amacımız. Son maçların sonucu Şampiyonlar Ligi'ne tesir etmekten ziyade, UEFA'ya etki edecek. Kazanmak en büyük isteğimiz, öyle olur ümit ediyorum ki."Ne olursa olsun Avrupa 'da olmak istiyoruz"Önce bir UEFA'ya kalalım. Garanti değil henüz. Garantilemek için iki maçın sonlanması gerekiyor. G.Saray'ın kazandığı bir UEFA var. Sonuna kadar gitmek isteyecektir. UEFA Avrupa Ligi çok da kolay olmayacak bir yarışma. Hiç mağlup olmadan Kopenhag 'da biten şampiyonluğu tekrarlarız umarım. Ne olursa olsun Avrupa'da olmak istiyoruz. Porto'yla oynadığımız ilk maçtan memnunum. Devre arasını iyi kullanabilirsek her şey olabilir."Yarışma eşit koşullarda değil"Biz gerek grubumuzda gerekse mücadele eden tüm takımlardan farklı bir durumdayız. Çünkü finansal fair play, ligde yaşadıklarımız dolayısıyla eşit koşullarda yarışmıyoruz. Nedenine gelince... Bunların dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz, satmadan alamama olayıyla karşı karşıyasınız. Rakipleriniz 40'a, 60'a oyuncu transfer ediyoruz. Eşit koşullarda olmuyor.""Biz kazanalım, kim ne yaparsa yapsın" Lokomotiv Moskova 'nın Galatasaray maçından sonra Schalke 'ye attığı tweetle ilgili olarak Terim şu yorumu yaptı: "Ne yapacaklarını görelim. Biz kazanalım, kim ne yaparsa yapsın. Orada espri olarak kalsın. İşin magazin tarafı. Önce kendi işimize bakalım. Komplo teorileri üretmeye gerek yok. Çok da önemsemiyorum."Gomis'le ilgili ilk defa konuştuTerim şöyle devam etti: "Gomis'le ilgili hiç konuşmadık. Önce bir takımı bir oyuncuya bağlamak doğru değil. Gomis'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Koca G.Saray takımı, iki golcü alma niyeti olmasa Gomis'i verir mi? Teknik heyetin onay vermesinin bir sebebi var. An vardır hayatta o anlarda karar vermek zorundasınız. O gün idari ve teknik olarak da bu karar verilmiş. Durup durupken ligin gol kralını niye verelim? Söylediklerimiz de söylemediklerimiz de G.Saray menfaatinedir. Gomis iyi bir golcüdür. Olsa bazı şeyler değişebilir miydi, evet. Bunu inkar etmemek lazım. G.Saray kötü sonuçlar alınca doğal olarak bir takım şeyler eleştirilebilir. Henüz hiçbir şey bitmediği için dikkatli sorulmalıdır. Yolumuz daha uzun. Bir tarafa yıkılma çabası var. İki taraf da bunu istedi."Porto'ya başarılar diliyorum"Porto'ya başarılar diliyorum. İstedikleri her şey umdukları gibi omur inşallah. İkili maçlar bütün skorlara açıktır."Derin ve geniş kadromuz yok"Derin ve geniş kadromuz yok. Cezalar sakatlık riskini de artırıyor. Maalesef istikrar ve dengeyi sağlayamadık. Oyun içerisinde ufak tefek dokunuşlar yapıyoruz. En az zararla devreye girmek istiyoruz. Bazı takımlarda kayıp filan yoktur. Her milli takımlardan dönüşlerde sıkıntı yaşadık. G.Saray güçlü bir markadır. Bu güçlü marka kendini yenileyebilir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnanıyorum ki yarın Porto maçında tüm şartlarımızı zorlayarak inancımızı yitirmeden bir maç oynayacağız. " Sneijder ve Melo bize çok emeği geçmiş büyük oyuncular. Şartlar ne getirir bilmiyorum ama şu ana kadar bu konuda bir temasımız olmadı. Ancak onlarla temasımız olması gerekmiyor, bir çağırsak geleceklerini biliyoruz. Galatasaraylılar bu kadarını bilsinler yeter. Melo ve Sneijder isimlerini söyleyince bile yüzüm gülüyor görüyorsunuz."Mariano: "UEFA Avrupa Ligi'nde takımın önü açık"Porto maçının önemini bildiklerini belirten Mariano, "Yarınki maçın önemini biliyoruz. Çok önemli bir takıma karşı zor bir karşılaşma oynayacağız. Diğer taraftan gruptan çıkmayı garantilemiş bir takıma karşı oynayacağız. Ne olursa olsun Porto her zaman tehlikeli bir takım. Ama Galatasaray gibi bir takımın, camianın her zaman Avrupa'da olması gerekiyor. Biz de takım olarak hepimiz bunun bilincindeyiz. Maçın, kazanacağımız puanının öneminin farkındayız. Bizi nereye taşıyacağının farkındayız. O yüzden tek amacımız Galatasaray'ın daha önce de olduğu gibi Avrupa'da olmasını sağlamak. Onun için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.