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Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?

Trabzonpor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, koronavirüse yakalanan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile ilgili "Ortada bir belge yok. Raporları bir okusak. Oradan kaptı, buradan kaptı denilmesi ilginç. Koronavirüsün ilacı, aşısı yok deniyor. Bana bu da çok inandırıcı gelmiyor. Biraz şüpheci yaklaşıyorum olaylara" dedi.

26.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:56

Trabzonspor 'un efsane başkanı Mehmet Ali Yılmaz, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Yılmaz, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile ilgili çok konuşulacak sözler söyledi. İşte Yılmaz'ın açıklamaları:

"VİRÜSÜ YAKALARSAM ANASINI AĞLATACAĞIM"

"Evdeyim. Virüsü kovalıyorum. Yakalarsam anasını ağlatacağım. Her ülke kendi hazırlığını yapıyor. Bundan sonra ne olacak? Bilemiyorum. Ama herkesi sıkıntılı günler beklediği belli. Böyle düşünüyorum. "Fenerbahçe ligde kötü durumda. Fenerbahçe'de de virüs çıkmış. Galatasaray'da da vaka var. Ortalık bu kadar karışıkken, EURO 2020 ertelenmişken, şu anda liglerin oynanmaması sorun olarak görülmemeli. Ligle ilgili hesaplar yapılmamalı.

"BİRAZ ŞÜPHECİ YAKLAŞIYORUM OLAYLARA"

Galatasaray, TFF'yi eleştiriyor. Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? Abdurrahim Albayrak'a nereden bulaşmış? Ortada bir belge yok. Raporları bir okusak… Oradan kaptı, buradan kaptı denilmesi ilginç. Daha virüsü tanıyan yok ki. Domuz gribi ve kuş gribini biliyoruz. Koronavirüsün ilacı, aşısı yok deniyor. Bana bu da çok inandırıcı gelmiyor. Biraz şüpheci yaklaşıyorum olaylara.

Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor
Mehmet Ali Yılmaz

"TFF ATAMA İLE DEVAM EDİYOR"

TFF'de özerklik bitmiştir. TFF atama ile devam ediyor. O yüzden her şey olabilir. Herkes birbirinin adamı olmuş durumda. Kendi kendini yöneten bir TFF yok. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Boşuna yapmışız. Çağdaş bir şekilde devam edebilmeli. Yayıncı kuruluş, TFF'ye baskı yapmış olabilir."

Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim’e virüs nereden bulaşmış?
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Abdurrahim Albayrak, Trabzonspor, Fatih Terim, Spor

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Trabzonspor'un efsane başkanı Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?

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Haberler ›› Spor ››Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor
Yorumlar (11)
ERCAN AZRAK:Bende bu adama.katiliyorum 2500 kişiye yakın yakalanan var olenlerde var tamam Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ins da 2 kişi yakalanıyor ama nedense hocamızın dediği gibi ilacı yok açıklaması yok nasıl oluyor bu ozaman da iyileşiyor madem vardı niye daha önceden diğer hastalara verilmedi bence bu işte bir iş var arkadaş yanılma yanılma yanılma
Cevap Yaz 1 0
CAN DEP:Tuzun kuru salayip duruyorsun git bir gece saglik calisanlaryla calis, Koronayi kovalarmisin kovalamazmisin..
Cevap Yaz 0 8
KADIKÖY:Doğru söylemiş bana da gelmiyor. Adam karantinada diyolar durmadan açıklama yapıyor. Hastahane kendi hastahanesi rapor uydurma. Karısına nasıl geçmez hep soru işareti
Cevap Yaz 11 5
MEMLEKETİM:Baskasi kullaniyor olabilir.
0 1
AHMET:gündeme gelmek için insanlar neler saçmalıyor
Cevap Yaz 3 15
KEMAL:en kolayı korona hastalarını ziyaret etmek hem o zaman ispat etmiş olursun evde saklanmakla olmaz
Cevap Yaz 0 15
TRABZONSPORLU:ESKİ BAŞKANIMIZIN AÇIKLAMASI YANLIŞ.BUNU TASVİP ETMİYORUM ALLAH KİMSEYE HASTALIK VERMESİN.HASTALARADA ACİL ŞİFA VERSİN
Cevap Yaz 6 22
UAGS:BENCE FATİH TERİME VE ABDURRAHİM ALBAYRAĞA BİR GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNE GİT GÖRELİM OLAYI AYDINLAT
Cevap Yaz 3 25
MAZLUM:Yanliz evde virüs kovalanmiyor yanliz, gel beraber 4-12 vardiyasında fabrikada berbaer kovalayalım koçum bol keseden sallamaya devam :)
Cevap Yaz 1 24
HAMSİ:ULA UŞAĞUM BUNCA SENE NEREDEYDUN TİRABZON SİPORİMİZ İYU GİDUNCE ORTAYA HA BURAYA ÇIKMİŞUN . FİRSATMU DEĞERLENDİREYSUN FATİH HOCA ÜZERUNDAN .
Cevap Yaz 2 8

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