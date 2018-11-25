25 Kasım 2018, 14:17
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Fatih Terim, Konyaspor Maçı Sonrası Gece 3'e Kadar Florya'da Kaldı

Fatih Terim, Konyaspor Maçı Sonrası Gece 3

Konyaspor beraberliğinin ardından üzüntü yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gece 3'e kadar tesiste mesai verdiği öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1'lik beraberliğe en çok üzülen isimdi. Cezası nedeniyle Konya maçını Türk Telekom Stadındaki locasında takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1'lik beraberliğe en çok üzülen isimdi.

GECE 3'E KADAR ÇALIŞTI

Penaltı kararına çok sinirlenen ve evine dönmeyerek Florya'nın yolunu tutan tecrübeli hocanın, gece 3'e kadar tesiste mesai verdiği öğrenildi. Konyaspor maçını tekrar izleyerek analizini yapan tecrübeli çalıştırıcı, yardımcılarıyla birlikte durum değerlendirmesinde bulundu.

(Sabah)

Konyaspor,Fatih Terim
25 Kasım 2018 Pazar 14:17



YORUMLAR (5)
KRONİKER: Bu berbat oyundan sonra Ugura kendi kalesine gol attı diye teşekkür etmiştir. Ulen Konya okadar gol kaçırdın, maç 4-1 olurdu rahat.
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GS: Yeter artık Fatih Düş yakamızdan
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TR80: Bu ülkede kariyeri kupalarla dolu tek dahi. İMPARATOR FATİH TERİM. herzaman arkandayız. .
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^^: VALLA PENALTI FALAN EVET HAKSIZ AMA GS NİN MAÇ BOYUNCA 1 TANE NET POZİSYONU YOKTU . KONYA 3 TANE NET KAÇIRDI . EN AZ KAYIPLA İLK YARININ BİTİRİLMESİ LAZIM . 2. YARI CEZALI VE SAKAT KALMAZ O ZMN YÜKSELİŞE GEÇİLİR .
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ERCAN AKMAN: Bizim EN BÜYÜK şansımız FATİH TERİM
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