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Terk eden eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

ADANA'daki evini terk ederek Mersin'in Tarsus ilçesindeki babaevine gelen Emine D. (32), eşi Serdar D. (36) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

13.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:49Terk eden eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

ADANA'daki evini terk ederek 'in ilçesindeki babaevine gelen Emine D. (32), eşi Serdar D. (36) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Aynı tabancayı başına ateşleyen Serdar D., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da oturan 2 çocuk annesi Emine D., şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Serdar D.'yi terk etti. Tarım işçisi olan Emine D., çocuklarıyla birlikte, Adana'dan, Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki babasının evine geldi. Eşi gibi tarım işçisi olan Serdar D. de bugün sabah kayınpederinin evine geldi. Burada konuşmaya başlayan çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serdar D., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çekip, eşini başından vurdu. Emine D. kanlar içinde yerde kalırken, Serdar D. ardından aynı tabancayı kendi başına dayayıp, ateşledi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Tarsus'taki özel hastanede götürülen Emine D., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Serdar D. ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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