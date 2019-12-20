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Terkos Gölü'nde hayatını kaybeden balıkçıların cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Terkos Gölü'nde hayatını kaybeden 2 balıkçının cenazeleri yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi.

20.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:19 Terkos Gölü'nde hayatını kaybeden balıkçıların cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Terkos Gölü'nde hayatını kaybeden 2 balıkçının cenazeleri yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mehmet Er ve Üzeyir Temizkan

Dün akşam saat 22.00 sularında 'daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevki'inde, balıkçı kayığı ile Terkos Gölü'ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçının ilk müdahalesiyle bir kişi yaralı olarak kurtarılırken 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden Mehmet Er ve Üzeyir Temizkan isimli balıkçıların cesetleri incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından balıkçıların cesetleri ailelerine teslim edildi. Üzeyir Temizkan'ın cenazesinin memleketi Amasya'ya götürüleceği öğrenildi. Mehmet Er'in ise İstanbul'da defnedileceği bilgisi edinildi. - İSTANBUL

Terkos Gölü, Mehmet Er, İstanbul, Çatalca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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