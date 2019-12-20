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Terkos Gölü'nde kaybolan 2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

20.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:17
Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Dün akşam saat 22.00 sularında 'daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevki'inde, balıkçı kayığı ile Terkos Gölü'ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçının ilk müdahalesiyle bir kişi yaralı olarak kurtarılırken 2 kişinin ise arama çalışmalarına başlanmıştı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında kaybolan 2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Balıkçıların üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Yetkililer balıkçılardan bir tanesinin 35 yaşlarında bir tanesinin ise 45 yaşlarında olduğunu tahmin ediyor.
Kıyıya çıkarılan balıkçıların cesetleri olay yerinde yapılan ilk kontrollerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
(İHA)
Terkos Gölü'nde kaybolan 2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Terkos Gölü, DURUSU GÖLÜ, İstanbul, Çatalca, Güncel

Kaynak: İHA


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