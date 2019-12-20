Haberler » Güncel » Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı - Haber

Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

20.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:31 Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Terkos Gölü'nde ( ) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.
'nın Mahallesi mevkisinde, 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, yoğun sis nedeniyle gece ara verilen aranın ardından sabah tekrar başladı. İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin bir süre devam eden çalışmaları sonucu ulaştığı 2 kişinin cesedi, sudan çıkarıldı.
Gece, Çatalca'da 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı bir süre sonra alabora olmuş, durumu fark eden başka bir balıkçı, bu kişilerden birini kurtarmıştı. Söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Terkos Gölü, Ormanlı, Çatalca, Durusu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:02   İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ruam açıklaması - Haber
13:01   Hafif ticari araç, pulluk takılı traktöre çarptı: 2'si ağır 3 yaralı - Haber
12:58   Global Exchange, İstanbul Havalimanını Küresel Hub yaptı - Haber
12:57   Kars'taki tatbikat gerçeğini aratmadı - Haber
12:56   Son Dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:56   Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 13:04:15