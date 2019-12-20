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Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (2)

Terkos Gölü'nde (Durusu) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

20.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:59
Terkos Gölü'nde ( ) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.
'nın Mahallesi mevkisinde, 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, yoğun sis nedeniyle gece ara verilen aranın ardından sabah tekrar başladı. İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekiplerinin bir süre devam eden çalışmaları sonucu ulaştığı 2 kişinin cesedi, sudan çıkarıldı.
Gece, Çatalca'da 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı bir süre sonra alabora olmuş, durumu fark eden başka bir balıkçı, bu kişilerden birini kurtarmıştı. Söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınmıştı.
Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (2)

Terkos Gölü, Ormanlı, Çatalca, Durusu, Güncel

Kaynak: AA


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