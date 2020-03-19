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Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor

Yıllardır terörle mücadelede önemli rol oynayan termal kameralar, son günlerde koronavirüs ile mücadelede de büyük görevler üstleniyor. Termal kamera satışlarında patlama yaşanırken, çalışma sistemini uzmanları anlattı.

19.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:04

Yıllardır doğu ve güneydoğu bölgelerinde terörle mücadeleye karşı kullanılan, sınır hattı boyunca kaçakçılık ve yasa dışı geçişlere karşı önemli görevler üstlenen ve TSK'nın adeta gözü kulağı olan termal kameralar, bugünlerde koronayla mücadelede sık sık karşımıza çıkıyor. Canlıların vücut ısısını ölçerek, Türkiye'nin terör, kaçakçılık ve koronayla mücadelesine katkı sağlayan termal kameraların satışında patlama yaşanıyor. Özellikle büyük şirketler, hastaneler son günlerde sipariş verirken, çalışma sistemini ise Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman anlattı.

"KORONOYLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENİYOR"

Termal kameraların korona öncesinde, genelde terörle mücadelede kullanıldığını hatırlatan Yavuz Aman, "Geceleri karanlıkta kameraların görmediği her yeri gösteriyor. Sıcaklığı için, tüm canlıları sıcaklık haritasında gösteriyor. Karanlıkta terörist olursa, sınırda herhangi bir izinsiz geçiş olursa, kaçakçılık faaliyeti olursa sıcaklık haritasında gözüküyor. Bazen bu kameradan kaçmak için farklı yöntemler deneniyor. Fakat ne olursa olsun, haritada vücudun bölgeleri görülüyor. Farklı renklere ayrılıyor haritada. Kırmızı olan yerler ısının en fazla olduğu alanları gösteriyor. Termal kameralar bu özelliği ile başka alanlarda da kullanılıyor. Sistemsel yazılımlar ile, vücut ısısı belli derecenin üzerinde olursa, 'Uyarı ver' şeklinde ayarlanıyor. Bu yönü ile koronayla mücadelede de önemli roller üstleniyor" dedi.

"BASİT VE UCUZ KAMERALAR İLE YANLIŞ NETİCELER ALINABİLİYOR"

Son günlerde havalimanları, gümrükler, büyük şirketlerin termal kameraları sıklıkla kullanmaya başladığını ifade eden Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, "Koronavirüsün tüm dünyaya yayılması ile termal kameralara inanılmaz bir talep var. Burada kameranın özellikleri, sağlamlığı çok önemli. Basit ve ucuz termal kameralar ile yanlış neticeler alınabiliyor. Bu yüzden bizim önerimiz teknik donanımı yüksek, kaliteli, yazılımsal açıdan gelişmiş kameralar kullanılması. Tüm havalimanlarında şu anda bu sistem başarı ile kullanılıyor. Büyük şirketlerin talepleri oluyor" diye konuştu.

Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor

"FİYATLARI ORTALAMA 5 BİN İLE 12 BİN DOLAR ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Birçok hastane, belediye, toplu ulaşım merkezleri, kamu ve özel kuruluştan sipariş aldıklarını ileten Yavuz Aman, termal kameraların tedarik süresinin 3-6 hafta arasında olduğunu söyledi. Farklı tiplerinin olduğunu anlatan Aman, "Elde tutulup insanlara temas etmeden kullanılan modelleri var. 1-3 metre arasında tripot koyarak kullanılan modelleri var ve 5-7 metrelik mesafelere koyup kullanılan modelleri var. Fiyatları ortalama 5 bin ile 12 bin dolar arasında değişiyor. Çok yoğun bir şekilde sipariş var. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor

Kaynak: İHA

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Etiketler : Termal, Ekonomi

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