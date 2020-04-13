Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Termal Kamera Satışları Rekora Gidiyor

Corona virüsü salgını ile birlikte, kullanılmaya başlanan termal kameraların satışlarında ciddi oranda artış gözlendi.

13.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:53
Termal Kamera Satışları Rekora Gidiyor
Corona virüsü salgını ile birlikte, kullanılmaya başlanan termal kameraların satışlarında ciddi oranda artış gözlendi. Ateşi olan kişilerin tespitinde kullanılan termal kameralar neredeyse bütün Dünya'da kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılıyor. Bu ayın başında İzmir için Corona virüsüyle mücadele kapsamında termal kamera kurulumunun gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Sadece İzmir, Türkiye'de değil, Dünya'da neredeyse her ülke, Corona virüsüyle mücadele için termal kameralar kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde termal kamera üretimi gerçekleştiren firmalar, satışlarının üç katı arttığını açıkladı. İsrail'de termal kamera üreten bir firma ise bir ay içerisinde gerçekleştirilen termal kamera satışlarının, son 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen termal kamera satışlarından çok daha fazla olduğunu belirtti.

Termal Kameralar Kalabalıkta Ateşi Olan Kişileri Tespit Edebiliyor

Dünya'da pek çok firma, Corona virüsüyle mücadele kapsamında, hergün personellerini termal kameralar ile tarıyor. Corona virüsü nedeniyle ateşi olan kişilerin kolaylıkla tespitini gerçekleştirebilen termal kameralar, kalabalık içerisinde ateşli kişilerin tespitini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Nesneler ve ortam arasındaki sıcaklık farkının ölçümü prensibine dayalı olarak çalışan termal kameralar, kalabık içerisinde ateşi olan kişilerin hızlı bir şekilde tespit edilebilmesini sağlıyor. Bu sayede şirketler ya da kamu kuruluşları, ateşi olan kişilerle ilgili hızlı bir şekilde gerekli aksiyonları alabiliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Termal, İzmir, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Teknoloji ››Termal Kamera Satışları Rekora Gidiyor - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

13:40: Çin, koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair akademik araştırmalar üzerinde 'denetimi... - Haberler 13:35: Aydemir: 'Erzurum için çok anlamlı oldu' - Haberler 13:30: Kayınvalidesini tüfekle başında vurdu - Haberler 13:28: Bulgaristan'da korkutan ayin: Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti - Haberler 13:28: Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında - Haberler 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı