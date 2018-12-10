Termal Kameralı Kule Sayesinde 112 Kaçak Yakalandı

Bodrum
'da Kardak
kayalıklarının karşısında bulunan Çavuş Adası'na kurulan termal kameralı gözetleme kulesi sayesinde 112 kaçak göçmen yakalandı.
Bodrum'un Çavuş Adası'nda bulunan termal kameralı gözetleme kulesi, Topan Adası açıklarında seyreden şüpheli bir tekneyi belirledi. Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme ve Radar İstasyon Komutanlığı tarafından termal kameralarla tespit edilen teknenin yakalanması için bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Düzenlenen operasyonda İzmir Dikili
Limanı'na kayıtlı "Eşref" isimli özel bir tekneye binen 112 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Somali
, Suriye
, Filistin
, Mısır
, Yemen
ve Irak
uyruklu kaçak göçmenler, Turgutreis
Limanı'na getirdi. Burada işlemleri yapılan göçmenler ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. - MUĞLA
Kardak,Bodrum
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:37