Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Termal otelde korkutan yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir termal otelde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.

30.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:55
Termal otelde korkutan yangın
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde bir termal otelde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde termal kaplıca ve otellerin bulunduğu Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Adramis Termal Otel'in çatı katında çıkan yangın bölgeyi duman altında bıraktı.
Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, Termal, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Termal otelde korkutan yangın - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Hayvan pazarları yeniden açıldı’ iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi Haberler
"Hayvan pazarları yeniden açıldı" iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi
Bahçeli’den Milli Dayanışma Kampanyası’na destek: 5 maaşını bağışladı Haberler
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: 5 maaşını bağışladı
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti’ne küfreden 3 kişi için karar verildi Haberler
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfreden 3 kişi için karar verildi
Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağdı Haberler
Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na ne kadar bağışladığı belli oldu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Erdoğan’ın başlattığı kampanya sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanya sosyal medyada gündem oldu
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı Haberler
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:56: Bitlis'te bir köy, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 22:56: New York'ta korona vakaları 60 bini aştı - Haber 22:56: Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber 22:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Biz bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı - Haber 22:55: İstanbul'da korona virüs yasaklarını ihlal eden 597 kişiye ceza yağdı - Haber 22:30: Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi - Haber 22:05: Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum - Haber 21:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu - Haber 21:33: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu - Haber 21:22: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor