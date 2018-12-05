Termal Otelde Korkutan Yangın (4)

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:15



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:15

VALİ DOĞAN: DUMANDAN ETKİLENENLERİN DURUMU İYİHatay Valisi Rahmi Doğan, Erzin ilçesinde yangın çıkan termal otelde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Vali Doğan, "Sabah saatlerinde başlayan bir yangın var. Büyük ihtimalle kalorifer dairesinde başlayan bir yangın. İlk anda müdahale ediliyor. Otelin bütün odaları kontrol edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız otelden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 25 kişi hastanelere intikal etti. Onun dışında herhangi bir zayiatımız yok. Ekiplerimiz Osmaniye, İskenderun, Dörtyol'dan hareket ederek müdahale etmiştir. Hastaneye götürülenlerin durumları ağır değil. Yangının çıkış nedeni ile ilgili net bir durum yok. Teknik çalışma yapılacak. Her şey incelenecek, eksikleri varsa neyse gereken yapılacak" dedi.