Termal oteller "çifte bayram" yapacak

Kaynak: AA

ZAFER GÖDER - Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, spor kamplarının yanı sıra termal ve sağlık turizminde de son yıllarda ön plana çıkmaya başlayan Bolu 'da, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması termal otellere ilgiyi artırdı.Doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken Bolu'daki termal oteller, Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.Her yıl yüzbinlerce turistin geldiği Abant Gölü, Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı gibi doğal zenginliklerinin yanı sıra sahip olduğu termal kaynaklarla da Türkiye 'nin önde gelen illerinden biri olma yolunda ilerleyen Bolu, uzun süren bayram tatillerinde de vatandaşların uğrak adresleri arasında yer alıyor.Kent merkezinde bulunan termal tesisler, yılın her döneminde olduğu gibi bayram tatilinde de kaplıcaya gitmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.Öte yandan birer Osmanlı kasabası olan ve İpek Yolu üzerinde bulunan Mudurnu ve Göynük ilçeleri ile Taşkesti beldesinde de son yıllarda yapılan tesis ve devre mülkler Bolu'nun termal turizmde söz sahibi olmasına katkı sunuyor. Seben ilçesine bağlı Kesenözü köyünde yer alan Pavlu Kaplıcaları da 60 ile 90 derece arasında değişen sıcak su kaynakları ile çeşitli rahatsızlıklarına şifa bulmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.Bayram tatilinde yüzde 95'in üzerinde doluluk oranıyla hizmet vermesi beklenen kentteki 5 bin 300 yatak kapasiteli 10 termal tesiste, hazırlıklar tamamlandı."Bolu'daki termal turizm gelecek vadediyor" Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD) Başkanı Halit Ergül , AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayrama az bir süre kala otellerde doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını söyledi.Doluluk oranının artmasını beklediklerini dile getiren Ergül, "Bölgedeki tüm otellerimizde bayram rezervasyonlarımız çok iyi. Bolu, bölge olarak genelde iyi." dedi.Ergül, Bolu ve ilçelerinde bulunan termal tesislerin de bayram tatilinde tam kapasiteyle hizmet vereceğini belirterek, şunları kaydetti:"Bolu'daki termal turizm gelecek vadediyor. Gelecekte daha iyi olacak çünkü Bolu'da çıkan termal sularımızın sıcaklığı 42-45 derece arasında. Bu sıcaklık da çıktığı gibi kullanılabilecek demektir. Şu anda Bolu, termal turizm bakımından hak ettiği yerde değil ama bunun gelecekte daha iyi olacağını düşünüyorum. Termal tesislerimize her geçen gün ilgi artıyor. Bayramda gösterilen ilgiden de memnunuz."