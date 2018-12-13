Termal Otellerde Yılbaşı Doluluğu

13 Aralık 2018 Perşembe 10:30



13 Aralık 2018 Perşembe 10:30

TÜRKİYE'nin termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'da 25 bin yatak kapasitesine sahip termal tesislerde yeni yıl tatili için rezervasyon oranı yüzde 90'a ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, "Yılbaşına sayılı gün kala tüm otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşacaktır" dedi.Zengin mineralli ve şifalı suları, Türk hamamlarıyla kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Beş yıldızlı otellerin de aralarında olduğu birçok tesiste yerli ve yabancı turistler hem tatil yapıyor, hem de çeşitli rahatsızlıklarına şifa arıyor. Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve turlarla gelen turistler, özellikle kış aylarında termal tesislerde yoğunluk oluşturuyor.YENİ YIL İÇİN REZERVASYONLAR BAŞLADIKış sezonunun yanı sıra, yeni yıl için de termal otellerde rezervasyonlar başladı. Termal otellerde kış sezonu hareketliliği ve yeni yıl öncesi rezervasyonların dolmasıyla Afyonkarahisar binlerce turisti misafir edecek. Gerek online, gerek otelleri telefonla arayanlarla birlikte Afyonkarahisar'daki termal tesislerde yılbaşı rezervasyonları yüzde 90'ı buldu. Bölgede özellikle kasım ayında başlayan yoğunluğun mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor.'OTELLERDE YILBAŞI HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR'ZAFTODER Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'da artık yıl boyu termal turizmde hareketlilik yaşandığını söyledi. Kasım ayında otellerdeki doluluk oranının iyi olduğunu aktaran Ali Gümüşhan, "Öğretmenler Günü'nün ardından hemen yılbaşı hazırlıkları başladı. Afyonkarahisar'daki tüm otellerimiz yılbaşı dolayısıyla program yapmakta. Yılbaşı tatili 4 gün. Otellerimizde sanatçılar var. Hem acentelerden, hem de online satışlarımız devam etmekte. Yılbaşına sayılı gün kala tüm otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşacaktır" dedi.'AFYONKARAHİSAR ŞİFALI SULARI İLE POPÜLER'Şifalı suları ve otelleri ile Afyonkarahisar'ın ülke genelinde çok popüler olduğuna dikkati çeken Gümüşhan, kış sezonu denildiği zaman akla termal turizm ve Afyonkarahisar'ın geldiğini kaydetti. Gümüşhan, "Afyonkarahisarımız hem sağlık bakımından, hem de dinlendirici olmasıyla Türkiye'nin en iyi sularına sahip. Afyonkarahisar karayolları anlamında tüm illere yakın. Özellikle bu yüzden tercih ediliyor. Biz aynı zamanda 2019 yılından daha umutluyuz ve çalışmalarımız devam etmekte" diye konuştu.'TERMAL SUYUMUZ YAZI ARATMIYOR'İnsan vücudunun dinlenmeye ve zinde olmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Gümüşhan, termal sıcaklığının kış aylarında yazı aratmadığını da ifade etti. Gümüşhan, şöyle dedi:"Yaz döneminde turizm yapılıyor ve havalar malumunuz sıcak. Afyonkarahisar kışın çok soğuk ama suları çok sıcak. Aynı zamanda oteller de çok sıcak. Buraya gelen misafirler termalin sıcaklığıyla yazı aramıyor. Yaz gibi zevk alıyor ve mutlu oluyor. Nasıl bir aracın bakımı gerekiyorsa, insan vücudunun da bakıma ihtiyacı var. Bu yüzden kışın otellerimize gelen misafirlerimiz kendilerini bakıma alarak zinde şekilde yaza giriyor. Son yıllarda Afyonkarahisar'da bu sistem oturdu. En önemlisi ise Afyonkarahisar'daki tesislerimiz çok kaliteli. Yemekleri lezzetli ve hizmeti en üst seviyede."'SAĞLIK TURİZMİ DENİLİNCE AKLA AFYONKARAHİSAR GELİYOR'Afyonkarahisar'ın sağlık turizminde de ilk akla gelen kent olduğunu vurgulayan Ali Gümüşhan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve turizm otoriterleri Afyonkarahisar'ı sağlık turizminde bir numara göstermektedir. Bu güzel bir şey. Bunu daha iyi noktaya getirmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Son dönemde yapılan tanıtımlar da termal turizme ilginin artmasına katkı sağlıyor" dedi.'ÇOK BÜYÜK TALEP ALDIK'Korel Termal Otel Genel Müdürü Ümit Uysal da kış sezonunda termal turizmin daha çok ön plana çıktığını söyledi. Termal otellerde sıcak sudan faydalananların otellerin farklı eğlence ve hizmetlerinden de faydalandığını vurgulayan Uysal, "Yaz sezonundan sonra termal turizm çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla termal turizme talep çok yüksek. Termal turizm tesislerine talep çok yüksek olunca içersindeki eğlence de yadsınamaz bir gerçek. Hem animasyonlar, hem eğlence programları, hem dinlence, hem sıcak su var. Bunları bir araya toparladığımızda çok farklı bir tatil ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde de yılbaşı programlarımız var. Çok büyük talep aldık. Halihazırda talepler devam etmektedir" dedi.ŞİFALI SU İLE FİZİK TEDAVİ BİRLEŞTİAfyonkarahisar yöresinde bulunan 'şifalı sular' diye tabir edilen termal suların mineralizasyon yapısının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Uysal, şöyle konuştu:"Dolayısıyla kişi üzerindeki etkisi de doğal olarak çok yüksek. Bizim işletmemizde fizik tedavi kliniği olması dolayısıyla ve en önemlisi sıcak sularla endekslendiğinde ortaya çok şifalı bir ortam çıkıyor. Bu ne demek? Hem tedaviyi hem de suların getirmiş olduğu dinlenceyi bir arada yaşamış oluyorsunuz. Termal sudan ilk defa yararlanan misafirimiz, kendisini ödüllendirmiş olur."- Afyonkarahisar