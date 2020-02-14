Termal rulo ve termal etiket nedir? Termal kağıtların kullanım alanları nelerdir?

Gündelik hayatta sıklıkla karşımıza çıkan termal rulolar, her marka yazıcı, yazar kasa, pos, medikal cihazlar, benzin istasyonları, elektrik-su-doğalgaz faturalarında, bankaların ATM'lerinde kullanılmaktadır.

Neden termal rulo kullanmalıyız? Hızlı oluşu ve uzun ömürlü olmasıyla kullanıcılara büyük kolaylık sağlar. Özellikle devamlı stok kontrolü yapılan ve iade vb. süreçlerin sıklıkla yaşandığı gıda, giyim, perakende gibi sektörler ile otobüs firmaları, gazete bayileri ve havaalanı firmaları, termal fatura kullanmaya başladı. Termal rulolar diğer kağıtlara göre daha dayanıklıdır. Diğer faydaları ise yazılan yazıların silinmemesi, ışık, yağ ya da su ile temas sonucunda kağıdın zarar görmemesi diyebiliriz.

Tüm sektörlerde kullanılan ve çok yaygın bir kullanım alanına sahip olan termal rulolar, gündelik yaşama olan katkısından dolayı oldukça rağbet görmektedir. Örneğin, alınan ürünlerin değişim süreleri genellikle 30 iş günüdür. Bu durumdan dolayı yazıların silinmemesi ve suya dayanıklı olması gerekmektedir. Fakat kullanılan termal kağıtların kaliteli olmaması durumunda yırtılan kağıt hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden alınacak termal ruloların kalitesine dikkat edilmelidir. Termal rulo fiyatları üreticilerin ürettikleri üründe kullandıkları malzemeye göre değişikliklik göstermektedir. Termal rulo üretimi Türkiye'de fabrikalarda gerçekleşmektedir. Türkiye'nin en çok kullanılan rulosu olan Termal Rulo 56×16 olup, uygun fiyatı ile satışa sunulmaktadır.

Türkiye'deki termal rulo ihtiyacının tamamı ithal olarak karşılanırken Nano Termal Kağıt bu alanda bir ilke imza atarak ilk ve tek yerli termal kağıt üretimini yapmaktadır. Nano Termal Kağıt, İstanbul Beylikdüzü'ndeki fabrikasında, teknolojik baskı, kesim, markalama ve ambalaj makineleri, konularında yetişmiş personeli ve deneyimi ile baskılı/ baskısız her türlü rulo ihtiyacınıza çözüm sunuyor.