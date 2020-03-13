Termal su yüzme havuzunda değerlendirilecek
Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkarılan termal sıcak suyun halkın yararına kullanılması noktasında yüzme havuzunda değerlendirilmesi planlanıyor.
13.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:08
Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkarılan termal sıcak suyun halkın yararına kullanılması noktasında yüzme havuzunda değerlendirilmesi planlanıyor.
Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkan termal suyun en etkin şekilde değerlendirilmesi için suyu Yeniköy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda değerlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü jeotermal birim ekibi termal su kaynağına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak koruma alanı kapsamında gerekli etüt çalışmalarını hazırlayan ekipler, Kocaeli Valiliği ile sürecin takibini gerçekleştirirken bir yandan da kaynağı en etkin kullanabilmesi için alternatifler üretiyor.
Geçtiğimiz gün ekibiyle birlikte termal su alanını yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Başkanı Yasin Özlü, çalışmalar hakkında ekibinden bilgi aldı. Çalışmalar hakkında konuşan Özlü, "Başiskelemizin sağlık turizmine gelecekte büyük katkı sağlayacak Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkarılan sıcak termal suyun bir yandan kaynak koruma alanı etüt çalışmalarını sürdürüyor bir yandan da suyun yüzme havuzumuzda değerlendirilmesi ile ilgili altyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Ekibimizle birlikte sıcak suyun çıktığı noktada incelemelerde bulunduk. Yakın zamanda termal suyumuzu Başiskeleli hemşerilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. - KOCAELİ
Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkan termal suyun en etkin şekilde değerlendirilmesi için suyu Yeniköy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda değerlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü jeotermal birim ekibi termal su kaynağına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak koruma alanı kapsamında gerekli etüt çalışmalarını hazırlayan ekipler, Kocaeli Valiliği ile sürecin takibini gerçekleştirirken bir yandan da kaynağı en etkin kullanabilmesi için alternatifler üretiyor.
Geçtiğimiz gün ekibiyle birlikte termal su alanını yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Başkanı Yasin Özlü, çalışmalar hakkında ekibinden bilgi aldı. Çalışmalar hakkında konuşan Özlü, "Başiskelemizin sağlık turizmine gelecekte büyük katkı sağlayacak Yeniköy Merkez Mahallesi'nde çıkarılan sıcak termal suyun bir yandan kaynak koruma alanı etüt çalışmalarını sürdürüyor bir yandan da suyun yüzme havuzumuzda değerlendirilmesi ile ilgili altyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Ekibimizle birlikte sıcak suyun çıktığı noktada incelemelerde bulunduk. Yakın zamanda termal suyumuzu Başiskeleli hemşerilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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