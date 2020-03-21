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Termal tesis sakinlerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına termal tesis sakinleri de alkışlarla destek verdi.

21.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:59
Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına termal tesis sakinleri de alkışlarla destek verdi.
Bolu
Bolu'da, itfaiye personeli saat 21.00'de müdürlüğün bahçesinde toplandı.
İtfaiye personeli, ateşle yaktıkları "112" yazısının etrafında toplanarak, Bakan Fahrettin Koca'nın çağrısına uyarak evlerinin balkonları ve camlarından alkış tutan vatandaşlara siren çalarak ve alkış yaparak destek oldu.
İtfaiye müdürlüğünün yanında bulunan cadde ve sokaklardan geçen araçlar ise çalan sirenlere korna çalarak destek verdi.
Öte yandan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi çalışanları da çektikleri bir video ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Termal tesis sakinlerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Termal tesis sakinlerinden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Güncel

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