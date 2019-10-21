Haberler » Güncel » Termal tesisten hırsızlık girişimi iddiası

Termal tesisten hırsızlık girişimi iddiası

Yalova'nın Termal ilçesinde bir tesisten hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

21.10.2019 13:40Termal tesisten hırsızlık girişimi iddiası
Yalova'nın Termal ilçesinde bir tesisten hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İlçedeki bir termal tesiste devriye görevini yürüten polis ekipleri, kullanılmayan otelin çatısında iki kişi bulunduğunu fark etti.
Ekipler, çatıdaki su tahliye boruları ile olukları sökmeye çalıştığı öne sürülen zanlıları olay yerinden uzaklaşırken takip etmeye başladı.
İçinde oksijen tüpünün bulunan kamyonetteki şüpheliler M.K, G.K. ve M.K. gözaltına alındı.
Ayrıca, otelin çatısından sökülen 20 civarındaki oluk ve mazgalın ezilmiş olarak bırakıldığı belirlendi.

Yalova, Termal, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:30 Sünnet çocuğunu deveye bindirip konvoy yaptılar
15:30 Real Madrid, İstanbul'a geldi
15:30 Emlak dolandırıcılığı operasyonu: Şüpheliler adliyeye getirildi
15:29 İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na gar talebi: Sayın Bakan gelin bu işi düzeltin
15:28 Başkandan muhtarlara tabut hediyesi
15:28 Talas "Pati Köy"e hayvanseverlerden tam not
15:28 YÖK Başkanı Yekta Saraç: Başarılı üniversiteleri öne çıkarmaya çalışıyoruz
21.10.2019 15:31:42