Terme 100. yılda 100 bin kitap okuyor

Kaynak: AA

Milli Mücadele'nin 100. yılında Terme Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "100. Yılda 100 Bin Kitap Cahit Zarifoğlu Okuyorum" Projesi kapsamında, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan yüzlerce öğrenci Cahit Zarifoğlu kitapları okudu.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ilk, orta ve lise olmak üzere 3 farklı kategoriden oluşuyor. Her kategoride Cahit Zarifoğlu'nun farklı kitaplarının yer aldığı projede öğrenciler proje sonunda okudukları kitaplar üzerinden sınava girecek. Sınavda dereceye giren öğrencilere ise çeşitli ödüller verilecek.Projenin tanıtımı için Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanında toplanan yüzlerce öğrenci Cahit Zarifoğlu'nun kitaplarını okudu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy projeyle ilgili şunları dile getirdi:"Düzenlediğimiz bu yarışmayı yaklaşık 100 bin kitap okuma ile sonuçlandırmayı hedefliyoruz. 100 bin kitap hedefine velilerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte ulaşmayın planlıyoruz. Nihai amacımız okumayla ilgili alışkanlıklarını öğrencilerimizin okuduklarını anlamalarını ve hayata dönük davranışlarını geliştirmek. Davranışa dönüştürmesini başarmak. Bunun içinde okullarda öğretmenlerimiz her türlü taktiği ve desteği vermeye devam ediyorlar."Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç da Türkiye'de okuma oranlarının düşük olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Ülkemizde maalesef kitap okuma oranı çok alt seviyelerde. Televizyon başında, telefon başında, bilgisayar başında geçirdiğimiz vakit çok fazla ama maalesef kitaplarla haşır neşir olma oranımız çok daha düşük. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu bu etkinliğe farkındalık oluşturmak için biz de katıldık. Dinimiz, bizlere beşikten mezara kadar okumayı, öğrenmeyi emrediyor. Dolayısıyla bizler her zaman okumaya, öğrenmeye gayret edecek, eğitime desteğimizi arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."Programa, Ersoy ve Kılıç ile Milli Eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve 300 öğrenci katıldı. Terme