Terme Belediyesi Çalışmaları

Terme Belediye Başkanı Şenol
Kul, Saray
Caddesi'nde devam eden beton kaldırım yapım çalışmalarını inceledi.
Terme Belediyesi, altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan Saray Caddesi'nde baskı beton kaldırım yapım çalışmalarına başladı.
Başkan Kul, devam eden çalışmaları inceleyerek, esnafa hayırlı işler diledi.
Kul, yaya ve sürücülerin rahatı için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.
Belediye olarak kısa sürede yapılamayacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Kul, "Ekiplerimiz birçok mahallede hummalı şekilde çalışma yürütüyor. Hem biz hem de halkımız daha fazlasını istiyor. Biz de bu konuda çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da bize destek olmalarını ve sabır göstermelerini temenni ediyoruz." diye konuştu.
"Modern ve daha yaşanabilir bir Terme" parolası ile çalışmalara devam edeceklerini anlatan Kul, şöyle konuştu:
"İlk günden bu yana şantiyeye dönüştürdüğümüz Terme'mizi adeta yeniden inşa ederek kent kimliği kazandırdık. Bütçemizi ve gelirlerimizi artırdık. Belediyemizde hizmet odaklı kurumsal bir kimlik oluşturduk. Terme'mize yeni projeler, yeni tesisler, yeni yapılar kazandıracağız. Herkes değişime tanık olacak."
15 Kasım 2018 Perşembe 15:46