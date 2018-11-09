Terme Belediyesinden Eğitime Destek

09 Kasım 2018 Cuma 17:46



09 Kasım 2018 Cuma 17:46

Terme Belediyesi tarafından, eğitime destek projesi kapsamında Atatürk ilkokulu'na 4 bin 530 metrekarelik arsa kazandırıldı.Okula kazandırılan arsanın bin 430 metrekaresinde servis araçları için 25 araçlık otopark yapılacak. Okul alanına yapılan ek bina nedeniyle öğrencilerin teneffüs ve sosyal faaliyetleri için de 3 bin 100 metrekarelik alan ayrıldı.Kul, yaptığı açıklamada, eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla başlattıkları çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.Bütün yatırımlarının çocuklar ve gençler için olduğuna işaret eden Kul, "Eğitimi çok önemsiyoruz. Geleceğimiz olan çocukların en iyi ortamlarda eğitim alarak, tam donanımlı yetişmelerine olanak sağlamak için seferber olduk. İlçe sınırlarında bulunan tüm okullarımızın tamamına ulaşarak ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Ciddi anlamda eğitime dev bir bütçe ile katkı sağlıyoruz." dedi.Eğitimin her şeyin başlangıcı olduğunu vurgu yapan Kul, "Terme Belediyesi olarak arsa tahsisinden bina yapımına, donanım eksikliklerinin giderilmesinden öğrenci yardımlarına kadar her aşamada eğitimin yanında olduk. İlçemize özellikle belediyemizin büyük gayretleri sayesinde son 5 yıl içinde 11 yeni okul kazandırıldı. Bunlar ile Terme, Samsun'da tekli eğitime geçilen ilk ilçe oldu." ifadesini kullandı.