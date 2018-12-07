Terme Belediyesinden Eğitime Destek

Terme Belediye Başkanı Şenol
Kul, Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Kul, Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Elif Şahin'in sosyal medya üzerinden kendisini okula davet etmesi üzerine okula ziyarete geldi.
Okul müdürü Mustafa İmamoğlu
ve öğretmenlerle bir araya gelen belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sık sık eğitim camiası ile görüşmeye özen gösterdiğini söyledi.
Altyapı gibi süreç isteyen ve meşakkatli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Kul, "Yol, kaldırım, çevre temizliği, altyapı ve üstyapı gibi belediyelerin asli görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bununla beraber sosyal belediyeciliğin de gereğini yapıyoruz." dedi.
Terme Belediyesinin eğitim gönüllüsü bir belediye olduğunu belirten Kul, "Asli görevimiz olmamasına rağmen eğitime desteği çok önemsiyoruz ve bunu vicdani bir görev kabul ediyoruz. Eğer çağdaş uygarlıklar yarışında iddialı olacaksak, bunu eğitimli toplumla yapacağız. Bunun bilincinde olan bir belediye olarak okullarımızın fiziki yapılarına elimizden geldiği kadar katkı sağlıyoruz." diye konuştu.
Okulun bahçesi ve çevresindeki yolda yaşanan altyapı ve üstyapı sorunlarının çözümü için SASKİ
Terme görevlisi Bekir Tatar
ve okul idarecileriyle incelemelerde de bulunan Kul, "Burada çalışmalarımıza başlayacak ve sorunu ortadan kaldıracağız. Eğitim denince bizim için akan sular durur." dedi.
Halil İbrahim Şenol,Terme
07 Aralık 2018 Cuma 13:48