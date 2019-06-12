Terme Belediyesinden iş yeri harçlarına indirim

Terme
Belediyesi, iş yeri açma harçlarında indirime gitti.
Terme Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, 1. Başkan Vekili Mehmet Devranlı başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, iş yeri açma ruhsatlarında indirime gidilmesi teklifi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.
Alınan karar gereği, 2019 yılı ücret tarifesi yerine 2018 yılı ücret tarifesi uygulanacak. Söz
konusu meclis kararında ulusal marketler, bankalar ve içkili yerler kapsam dışında bırakıldı.
Belediye Başkanı Ali Kılıç
, esnafın yükünü hafifletmek ve kolaylık sağlamak adına iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat harçlarında indirim yapma kararı aldıklarını belirterek, "Amacımız esnafımızın yükünü hafifletmek. Her zaman yatırımcılarımız ve esnafımızla kol kola hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet edecek, iş birliği içinde olacağız. Karara onay veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
Terme
, Güncel