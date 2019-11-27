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Terme Çayı ıslah edilecek

Terme'de sel sorununun önüne geçilebilmesi için Terme Çayı'nın ıslah edileceği bildirildi.

27.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:30Terme Çayı ıslah edilecek
'de sel sorununun önüne geçilebilmesi için Terme Çayı'nın ıslah edileceği bildirildi.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ilçede bir araya geldi.
Genel Müdür Gürgen, Terme Çayı üzerinde yapılması planlanan ıslah çalışması hakkında bilgi alarak, yerinde incelemelerde bulundu.
Gürgen'e Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü ve Devlet Su İşleri Şube Müdürlerinden oluşan heyet eşlik etti.
Terme'yi sel kabusundan kurtarmak için düğmeye bastıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizde her yağmurda yaşanan sel korkusu artık tarih olacak. Günübirlik değil, 50 yıl sonrasını planlayarak, projelerimizi geliştiriyoruz. Terme çayı üzerindeki ıslah çalışmaları için gerekli görüşmeleri sürdürüyoruz. En kısa sürede projemiz hayata geçecek. Sayın Genel Müdürümüzle yaptığımız istişareler neticesinde ilçemiz için büyük bir projenin ilk adımını attık." dedi.

Terme Çayı, Ali Kılıç, Terme, Güncel

Kaynak: AA

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