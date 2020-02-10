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Terme Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Terme ilçesinde kızını kurtarmak için ırmağa giren baba Gürsel Günal'ı arama çalışmaları bölgede etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle durdurulmuştu.

10.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:58Terme Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmaları devam ediyor
'un ilçesinde kızını kurtarmak için ırmağa giren baba Gürsel Günal'ı arama çalışmaları bölgede etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle durdurulmuştu. Olumsuz hava şartlarının sona ermesiyle dalgıçlar ırmakta arama çalışmalarına tekrar başladı.

Baba Günal'ın kaybolmasının ertesi gününde bölgede etkisini gösteren fırtına ve yağış ırmak debisinin yükselmesine neden oldu. Yükselen ırmak suyunda çalışmalarını gerçekleştiremeyen Sahil Güvenlik ekipleri daha sonra yoğun kar yağışı nedeniyle arama çalışmalarını durdurmuştu.

Irmak debisinin düşmesi ve akıntının azalmasıyla beraber Samsun Dalgıç Polis Birimi'ne kurbağa adamlar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri bot ile Terme Çayı'nda arama çalışmalarını tekrar başlattı. 5 kilometrelik ırmağın belirli noktalarında arama çalışmalarını gerçekleştiren ekipler baba Günal'a henüz ulaşamadı. - SAMSUN

Samsun, Terme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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