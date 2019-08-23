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Terme çayından 2 kişi kurtarıldı

Terme çayından 2 kişi kurtarıldıSAMSUN(İHA)- Samsun'un Terme çayı bölgesinde şiddetli yağış sonrası yaşanan sel felaketinde mahsur kalan 2 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

23.08.2019 21:37
Terme çayından 2 kişi kurtarıldı
Terme çayından 2 kişi kurtarıldı
SAMSUN(İHA)- Samsun'un Terme çayı bölgesinde şiddetli yağış sonrası yaşanan sel felaketinde mahsur kalan 2 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptığı açıklamada, " 23 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.35'te, Samsun ili Terme Çayı bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli bölgeye transferlerinin sağlanması maksadıyla derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri görevlendirilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından şu ana kadar mahsur kalan 2 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir" ifadelerine yer verdi.
Terme çayından 2 kişi kurtarıldı

Terme Çayı, Samsun, Terme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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