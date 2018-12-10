Terme'de Çocukların Tırda Sinema Keyfi

Terme
ilçesinde Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları işbirliğinde uygulanan "Çocuklar İçin Gezen Sinema" Projesi kapsamında çocuklar tırda sinema izledi.
Terme Belediyesinin destekleriyle ilçeye gelen tır, iki gün boyunca mobil sinemada çocuk ziyaretçileri ağırladı.
Projede 4 farklı film beyaz perdeye yansıtıldı ve 110 çocuk aynı anda, mobil bir tırda kurulan sinema salonunda film izledi.
Terme Belediye Başkanı Şenol
Kul'da öğrencilerle film izleyerek onlarla bir süre sohbet etti.
Çocukların kültürel ve hayal dünyalarına katkı sağlayan projelerde her zaman var olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kul, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için ne yapsak azdır. Çocukların kültürel ve hayal dünyasına katkı sağlayan böylesi projelerin desteklenmesi anlamında tüm gayretleri gösteriyoruz. Birçoğu belki de ilk kez beyaz perde ile tanışan çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak sinema gösterilerine belediye olarak destek olmanın, sosyal belediyeciliğin gereği olduğu bilincindeyiz. " dedi.
Terme
10 Aralık 2018 Pazartesi 19:38