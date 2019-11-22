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Terme'de coşkulu Öğretmenler Günü kutlaması

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

22.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:20Terme'de coşkulu Öğretmenler Günü kutlaması
Belediye Başkanı Ali Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Terme Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak projesiyle öğretmenler için kahvaltı ve yürüyüş programı düzenlendi.

Terme Ulusoy Tesislerinde düzenlenen programa Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, İlçe Müftüsü Recep Apaydın, bürokratlar ve ilçede görev yapan bin öğretmenler katıldı.

"Terme'yi birlikte geleceğe taşıyacağız"

Programda konuşan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemiz olan, gençlerimizin geleceğe hazırlanmalarında önemli bir rol oynayan öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik mesleğinin en önemli ve zahmetli bir meslek olduğunu biliyoruz. Her zaman sizlerle bir arada olarak, çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak tek amacımız. Bu nedenle hem ilçemizin hem de ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışacağız. Başta görevleri başında şehit düşmüş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, ilçemizde ve tüm yurtta görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Gençleri geleceğe hazırlamalıyız"

Nitelikli eğitim konusunda öğretmenlerin çabalarına dikkat çeken Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, "Eğitim ve Öğretim kurumlarımızda artık fiziki ve nicelik yönünden eksiklikler en az seviyeye indirildi. Eğitim kurumlarımızın kalitesi yapılan yatırımlarla artıyor. Bunun yanı sıra aynı oranda da eğitim kalitemizi de artırarak gençlerimizi geleceğe hazırlamalıyız" şeklinde konuştu.

Miliç'te doğa yürüyüşü

Kahvaltı programının ardından ilçede görev yapan öğretmenler ve protokol üyeleri mavi ve yeşilin buluştuğu Miliç Sahil Tesislerinde doğa yürüyüşü yaptılar. - SAMSUN

Ali Kılıç, Terme, Güncel

Kaynak: İHA

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