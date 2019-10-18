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Terme'de dualar Mehmetçik için

Termeliler, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için düzenlenen dua programında buluşarak, Mehmetçik için dua etti.

18.10.2019 15:41Terme'de dualar Mehmetçik için
Termeliler, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için düzenlenen dua programında buluşarak, Mehmetçik için dua etti.

Terme İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği, Terme Belediyesinin katkılarıyla Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua programı düzenledi. Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen dua programında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim Tilaveti, ilahiler ve dualar okundu.

Dua törenine, Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar, meclis üyeleri, İlçe Müftüsü Recep Apaydın, Terme İmam-Hatip Lisesi mezunları, derneği üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Barış Pınarı Harekatı, Terme, Güncel

Kaynak: İHA

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