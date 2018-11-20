Terme'de Elektrik Hatları Yer Altına Alınıyor

20 Kasım 2018 Salı 16:48



20 Kasım 2018 Salı 16:48

Terme Belediyesi ile YEDAŞ işbirliğinde, ilçedeki enerji nakil hatları yer altına alınıyor.Belediye Başkanı Şenol Kul, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.Kul, enerji verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için bu tür çalışmalar yapıldığını söyledi.Elektrik direklerinin hem görsel olarak kirlilik oluşturduğunu hem de tehlike arz ettiğini anlatan Kul, "Gelişen ve değişen dünyaya ilçelerimizi hazırlamak, teknolojik gelişime uyum sağlamak, ilçelerimizi buna göre tasarımlamak vazifemiz. Fiskobirlik Caddesi ve bağlantılı sokaklarında planlanan çalışmalar tamamlanmak üzere. Bu cadde ve sokaklarımızda yağmurlama hattının da yenilenmesi gerekiyor." dedi.Altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına da hemen başlayacaklarını anlatan Kul, bu süreçte oluşabilecek rahatsızlık nedeniyle ilçe sakinlerinden sabır ve özür diledi.Tarihinin en büyük altyapı yenileme seferberliği başlayan Terme'de geçmişe dönük sorunların tek tek çözüme kavuşturulduğunu belirten Kul, "İlçenin tamamını ele alan çalışmalarımızla geleceğe miras bir ilçe bırakma amacındayız. Gördük ki altyapı anlamında yıllanmış sorunlar ile karşı karşıyayız ama çok şükür, çözümü noktasında büyük çalışmalar yapıyoruz. Terme'yi kaliteli, modern ve estetik görünümlü bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.Kul, Terme'de tamamlanan ve projelendirilen YEDAŞ çalışmalarından dolayı kurum yetkililerine de teşekkür etti.