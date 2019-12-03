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Terme'de Engelliler Günü etkenlikleri

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Terme'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

03.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:10Terme'de Engelliler Günü etkenlikleri
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Kaymakam Murat Zadeleroğlu ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, Dünya Engelliler günü dolayısıyla Terme Özel Eğitim Uygulama Okulu, Terme Ortaokulu Özel Eğitim sınıfı ile ilçede yaşayan bazı engellileri ziyaret ederek sohbet etti.
Terme Belediyesi ile Terme Engelliler Derneğinin iş birliğiyle engelliler ve aileleri ilçe protokolüyle de buluştu.
Kaymakam Zadeleroğlu, engellilere ve ailelerine hangi hizmetler sunulursa sunulsun, ne yapılırsa yapılsın haklarının ödenemeyeceğini dile getirdi.
Hayatta herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkati çeken Zadeleroğlu, "Önemli olan bedenlerde değil, beyinlerimizdeki engelleri kaldırmaktır." dedi.
Kılıç da sosyal belediyecilik anlamında engelliler için üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, "Engellilik sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bir insanın engelli olması onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmemektedir. Elbette sıkıntı ve zorluklar olacaktır ancak her şeye rağmen yaşama sevinci hiçbir şekilde kaybedilmemelidir." dedi.

Dünya Engelliler Günü, Murat ZADELEROĞLU, Ali Kılıç, Terme, Güncel

Kaynak: AA

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