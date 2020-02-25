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Terme'de fırınlara sıkı denetim

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması için ilçedeki fırınlara hijyen, gramaj ve ruhsat denetimi yaptı.

25.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:25Terme'de fırınlara sıkı denetim
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması için ilçedeki fırınlara hijyen, gramaj ve ruhsat denetimi yaptı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması için denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri son olarak ilçe genelindeki fırınlarda ekmeklerin gramajı, üretimi ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştirdi. Hijyen ve üretim noktasında görülen eksiklikler ise tutanak altına alınarak işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Zabıta ekiplerimiz denetim ve kontrollerini düzenli bir şekilde sürdürüyor. Halkın sağlığını korumak ve gıda üzerine üretim-satış yapan iş yerlerinin hijyen kuralları başta olmak üzere, uyması gereken kurallara uygunluğunu sağlamak adına ekiplerimiz denetimlerini aralıksız devam ediyor" dedi. - SAMSUN

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Terme, Güncel

Kaynak: İHA

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