08.07.2019 15:02
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Terme'de hacı adayları dualarla uğurlandı

Terme

Terme'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Terme'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Terme İlçe Müftülüğü kutsal toraklara gidecek hacı kafilesi için Müftülük binası önünde tören düzenledi.
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Müftüsü Recep Apaydın, ilçenin kamu ve sivil toplum temsilcileri, din görevlileri, hacı adayları ve çok sayıda davetli katıldı.
Müftü Apaydın, "Bugün 111 hacı adayımızı kutsal topraklara uğurlayacağız. Sayıları kaç olursa olsun hacca giden vatandaşlarımız ilçemizi temsilen yolculuğa çıkıyorlar. Bundan dolayı onlara dua ediyoruz. Sağlık ve huzur ile gidip gelmelerini diliyoruz." dedi.
Başkan Kılıç da hacı adaylarından Türkiye için bol bol dua isteyerek, "Ülkemizin duaya çok ihtiyacı var. Onun için hacı adaylarımız oraya vardıklarında ülkemiz için memleketimiz için Terme'miz için dualarını eksik etmesin. Bu kutsal yolculuktan sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dönmenizi, sevdiklerinize kavuşmanızı ve yapacağınız Hac ibadetinin şimdiden makbul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Aklınız burada kalmasın aileleriniz bizlere emanet." ifadelerini kullandı.
Duygulu anların yaşandığı uğurlama töreninde hacı adaylarının oldukça heyecanlı oldukları ve zaman zaman gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftülük, Terme, Güncel

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