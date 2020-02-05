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Terme'de ırmağında suya kapılan babayı arama çalışması sürüyor

Samsun'un Terme ilçesinde ırmakta suya kapılan kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

05.02.2020 01:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 02:00Terme'de ırmağında suya kapılan babayı arama çalışması sürüyor

'un ilçesinde ırmakta suya kapılan kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle Gürsel Günal ile kızı Gizem Günal, ilçe merkezinden geçen Terme ırmağında suya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, dalgıç ve kurbağa adamlar sevk edildi.

Terme arama kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan Gizem Günal, kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Baba Gürsel Günal'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları ise sürüyor.


Samsun, Terme, Güncel

Kaynak: AA

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