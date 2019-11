Terme'de kan bağışı kampanyasına destek

Türk Kızılay ve AK Parti Samsun İl Başkanlığınca düzenlenen "100. Yılda 1919 Kan Bağışı" kampanyasına Terme 'den destek geldi.Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar, Kadın Kolları İlçe Başkan Vekili Leyla Türkan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Arif Emre Ertan ve meclis üyeleri ile vatandaşlar, kan bağışında bulundu.Zadeleroğlu, Türk Kızılay'ının dünyanın her yerinde insanlara yardıma koşan Türkiye'nin gururu bir kurum olduğunu söyledi.Kan bağışı konusunda Termelileri tebrik eden Zadeleroğlu, "Birçok ilçenin önünde hassasiyete sahipler. Her türlü destekte Türkiye ortalamasının üzerinde bir destek var." dedi.Kılıç da Türk milletinin her zaman Türk Kızılay'ın yanında durduğunu vurgulayarak, kampanyaya destek olmak amacıyla teşkilat üyelerinin geldiğini kaydetti.Ar da Terme olarak 4 gün içinde en az 500 ünite kan bağışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.Türk Kızılay Terme Şube Başkanı Mehmet Aksuoğlu ise destek verenlere teşekkür etti.