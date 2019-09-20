Haberler » Güncel » Haber

Terme'de kantinlere denetim

Terme Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından okul kantinlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

20.09.2019 12:45Terme'de kantinlere denetim
Terme Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından okul kantinlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

2019-2020 eğitim-öğretim sezonunun başlamasının ardından kontrollerini sıklaştıran Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde bulunan kantinlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Sıkı denetim

Denetimlerde yeni yönetmelikler hakkında bilgi veren ekipler, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri, sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda denetim yaparken, Sağlık Bakanlığı'nca satışı yasaklanan gıdalar, şeker, çikolata gibi ürünlerin ve kırmızı gruba giren gazlı içecek satışlarını kontrol etti.

Okul önlerinde aşırı hız önlemi

Ayrıca okul önlerinde aşırı hız yapılmasını önlemek için okul müdürlerinden ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden gelen talepleri değerlendiren Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul güzergahlarında hız kasisleri yaptı. - SAMSUN

Zabıta, Terme, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:04 Bağlar Belediyesinden gıda denetimi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem medeniyetimizin izlerini koruyacak hem modern dönemin şartlarına uyum...
15:04 Erbaş: "Fani dünyanın geçici heveslerine aldanarak birbirimizi üzmeyelim"
15:04 Pakdemirli duyurdu: "Vatandaşla ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut"
15:02 Nevşehir'den kısa kısa
15:02 Nallıhan coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanabilir şehirler, marka şehirler mutlaka kuracağız. 'Bu dikey olursa...