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Terme'de okul kantinleri denetlendi

Terme Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

20.09.2019 13:18Terme'de okul kantinleri denetlendi
Terme Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde bulunan kantinleri denetledi.
Denetimlerde yeni yönetmelikler hakkında bilgi veren ekipler, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri, sağlıklı gıda maddesi satışını kontrol etti.
Sağlık Bakanlığınca satışı yasaklanan gıdalar, şeker, çikolata gibi ürünlerin ve kırmızı gruba giren gazlı içecek satışlarını kontrol eden ekipler, ayrıca okul önlerinde aşırı hız yapılmasını önlemek için okul müdürlerinden ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden gelen talepleri değerlendirdi.
Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul güzergahlarında hız kasisleri yaptı.

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Terme, Güncel

Kaynak: AA

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