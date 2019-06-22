22.06.2019 11:21
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Terme'de sağanak sel ve heyelanlara neden oldu (1)

Terme

SAMSUN'un Terme ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle sel ve heyelanlar meydana geldi, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle sel ve heyelanlar meydana geldi, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Terme ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Bazı mahalle yolları ulaşıma kapanırken, Karadeniz Sahil Yolu 'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Sağanak yağışın sürdüğü ilçeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.


- Samsun
Kaynak: DHA
Samsun , Terme , Güncel

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