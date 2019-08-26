Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan sel çiftçiyi vurdu! Zarar 250 milyon TL

Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan sel felaketi, gündelik hayatı olumsuz etkilediği gibi ekonomik açıdan da büyük zarara yol açtı. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık üretimi ve tarım faaliyetleri selden büyük zarar gördü. Yıllık 30 bin ton fındık üretilen Terme'de bu yıl üretilen fındığın yarısı sele kapıldı ya da heyelan altında kaldı. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, tarım arazileri, iş yerleri, konutlar, köprüler ve yollardaki masrafların da hesaplanmasının ardından tam zararın ortaya çıkacağını ifade ederek, "Fındık ve tarım arazileriyle ilgili tahmin ediyorum 200-250 milyon TL civarında bir zararımız var." dedi.

"TERME 50-60 YILDIR GÖRÜLMEYEN BİR AFETİ YAŞADI"

Terme'de çok büyük bir afet yaşandığının altını çizen Başkan Ali Kılıç, "Terme, 50-60 yıldır görülmeyen bir afeti yaşadı. Üst üste 2 defa sel oldu. Salıpazarı'ndan gelen sel sebebiyle Terme'de düz alandaki tarım arazilerinin en az yüzde 50'sinde fındık, soya ve çeltikte hasar oluştu. Üst kesimlerdeki tarlalarda da heyelan sonucu fındık aşağılara doğru aktı. Harmanda bulunan fındıklar da sel sularına kapılarak ziyan oldu. Şu anda kesin hasar tespit çalışmaları yapılmadı. Bizim gördüğümüz ve belirlediğimiz verilere göre Terme'deki fındık hasadının yüzde 50'sinin hasar gördüğünü düşünürsek, yaklaşık 170 milyon TL civarında fındıkta zarar oluştu. Daha tespit edemediğimiz soya, çeltik ve diğer tarım ürünler var. Çeltik de şu anda büyük yıpranma var" dedi.

"BELEDİYENİN ZARARI 30 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE"

Selde birçok zararın meydana geldiğinin altını çizen Kılıç, "Belediye olarak geçen afette uzmanlarla yaptığımız çalışma sonrasında yollarımızda yaklaşık 21 milyon TL civarında bir hasar belirlemiştik. AFAD'a bunu ilettik. AFAD'ın kendi yaptığı tespitte de masraf 19 milyon TL civarındaydı. Şu anda o para da bize gelmedi. Gelirlerimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu selde de Terme Belediyesi'nin yine sadece yol, açılma, menfez ve düzeltme gibi konularda bizim zararımız 30 milyon TL'nin üzerindedir. İnsanların evlerinde meydana gelen hasarlarla ilgili olarak da bugün Terme'de evine hiç girilemeyen, evinde hiç eşya kalmayan en az 250 tane konut var. Bunların maddi hasarı şu anda belli değil. İş yeri olarak baktığınız zaman Ticaret ve Sanayi Odasının bildirmesine göre 400 irili ufaklı dükkan selden hasar gördü" diye konuştu.

'FINDIK VE TARIM ARAZİLERİNDE 250 MİLYON TL'LİK BİR ZARAR OLUŞTU'

En büyük zararın fındık ve tarım alanlarında olduğunu ifade eden Kılıç, "Maddi hasar tam belli değil ama fındık ve tarım arazileriyle ilgili tahmin ediyorum 200-250 milyon TL civarında bir zararımız var. İş yerleri ve evlerle ilgili ise şu anda elimizde sayısal veriler var. Mali olarak henüz bir şey söyleyemiyoruz. Merkez'de Uludere ve Kazım Karabekir bölgesinde ulaşımla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Köybucağı bölgesinde uçan beton yolları var. Ara yollarda insanların evlerine ulaşamadığı, köprülerin ve menfezlerin yıkıldığı yerler var. Servis yolları ve güzergahı tamamen tahrip olmuş durumda. Okul zamanına da az kaldı. O yolların da biran önce açılması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesinin ve bizim tüm makinelerimiz bölgelerde çalışıyor. Önce acil durumdan başlayarak yaraları sarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"ÜRETİMİMİZİN YARISI GİTTİ"

Yılda 8 ton fındık üreten Salim Ergan ise "Fındık üreticisi olarak büyük zarar gördük. Hem arazilerimiz su altında kaldı hem de fındıklarımız sele kapıldı. Üretimimizin yarısı gitti. 8 ton fındıktan 4 ton kadar fındık kaldı. Tarlalarımız su altında kaldığı için ileriki zamanlarda çürümeler de meydana gelecek. Zararımız çok büyük. Terme'de büyük bir hasar meydana geldi. Bu zararların yetkililerce giderilmesini bekliyoruz." dedi.

Terme'de selin yaraları yavaş yavaş sarılmaya çalışılıyor.