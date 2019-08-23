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Terme'deki köprü sel sularına dayanamadı... O anlar kamerada

Terme'deki köprü sel sularına dayanamadı.

23.08.2019 19:44
Terme'deki köprü sel sularına dayanamadı... O anlar kamerada
Terme'deki köprü sel sularına dayanamadı... O anlar kamerada
SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde aşırı yağışların oluşturduğu sel suları ilçenin merkezinde bulunan yaya köprüsünü alıp götürdü.
İlçe merkezinden geçen Terme Çayı, yüksek kesimlere yağan aşırı yağmurların etkisiyle taşma noktasına geldi. Sel sularının şehir merkezinde bulunan köprülere kadar yükselmesi vatandaşları tedirgin ederken, belediye ise anonslarla vatandaşları ırmak kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.
Yüksek kesimlerden gelen sel suları ise ilçenin merkezinde bulunan bir yaya köprüsünü yerinden sökerek alıp götürdü.
Terme'deki köprü sel sularına dayanamadı... O anlar kamerada

Samsun, Terme, Genel

Kaynak: İHA

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