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Terme'deki sel dehşetinden yeni görüntüler

Samsun'un Terme ilçesinde 24 Ağustos'ta selde köprünün yıkılış anının havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

27.08.2019 09:12 Terme'deki sel dehşetinden yeni görüntüler
Samsun'un Terme ilçesinde 24 Ağustos'ta selde köprünün yıkılış anının havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 23-24 Ağustos'ta sel meydana geldi. Bir günde metrekareye 201 kilogram yağış düşen bölgede hayat felç oldu. Sel afetinde Salıpazarı'nda 2 kişi hayatını kaybederken, iki ilçede milyonlarca lira maddi zarar oluştu. Terme ilçesinde fındık arazilerinin yarısı sel ve heyelan altında kaldı. 15 bin ton fındık ise selle beraber denize döküldü. Birçok ev, araba ve iş yeri sel sularının altında kaldı. Terme'de 2'si araç köprüsü olmak üzere toplam 3 köprü ise sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Bazı yollar da heyelan nedeniyle trafiğe açılamadı.

Selin ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, afetin dehşetini gözler önüne serdi. Terme ilçe merkezinde bir yaya köprüsünün sel sularına dayanamayarak yıkılmasının drone ile havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde yaya köprüsü Terme Çayı'nın azgın sularına dayanamayarak yıkılıyor. - SAMSUN

Samsun, Terme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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