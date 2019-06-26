26.06.2019 14:03
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Terme'deki sel felaketinin ardından

Terme

Terme Kaymakamı Mehmet Parlak ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, sel felaketi yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Terme Kaymakamı Mehmet Parlak ve Belediye Başkanı Ali Kılıç , sel felaketi yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Parlak ile Başkan Kılıç, sel bölgesini ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Terme Belediyesi ekipleri de sel bölgelerinde gıda ve su dağıtımı yapıyor.
Devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla birlik ve beraberlik içinde yaraların sarılmaya başlandığını anlatan Kılıç, hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.
Terme Belediyesi olarak en zor zamanında halkın yanında olduklarını belirten Kılıç, "Devletimizin tüm kurumları ilçemizdeki yaraları sarmak için olağanüstü gayret gösteriyor. Bir seferberlik ruhu ile vatandaşlarımızın yanında yer alarak sıkıntıları aşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Ziyaretlere ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.
Kaynak: AA
Ali Kılıç , Mehmet Parlak , Terme , Güncel

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